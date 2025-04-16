نقلت قناة الحدث عن مصادر تأكيدها إن "المخابرات في لبنان أوقفت عناصر من حركة حماس في مخيمات عين الحلوة وصور جنوب البلاد، إضافة إلى مخيم نهر البارد في الشمال".
وأفادت المصادر بأن أحد قياديي الحركة طلب موعدًا من مديرية المخابرات في الجيش اللبناني.
ونقلت القناة عن مصادر عسكرية قولها إن الجيش اللبناني "لن يسمح بالمساهمة في تخريب الأردن أو أي من الدول العربية"، مشددة على أن الجيش "لن يسمح بالتلاعب بأمن الجنوب اللبناني".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الحدث: المخابرات في لبنان أوقفت عناصر من حماس بمخيمات عين الحلوة وصور جنوب لبنان ونهر البارد بالشمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.