مصادر الحدث: المخابرات في لبنان أوقفت عناصر من حماس بمخيمات عين الحلوة وصور جنوب لبنان ونهر البارد بالشمال

نقلت قناة الحدث عن مصادر تأكيدها إن "المخابرات في لبنان أوقفت عناصر من حركة حماس في مخيمات عين الحلوة وصور جنوب البلاد، إضافة إلى مخيم نهر البارد في الشمال".

وأفادت المصادر بأن أحد قياديي الحركة طلب موعدًا من مديرية المخابرات في الجيش اللبناني.

ونقلت القناة عن مصادر عسكرية قولها إن الجيش اللبناني "لن يسمح بالمساهمة في تخريب الأردن أو أي من الدول العربية"، مشددة على أن الجيش "لن يسمح بالتلاعب بأمن الجنوب اللبناني".