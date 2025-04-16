وزير الداخلية وقع قرارات دعوة الهيئات الإنتخابية في دوائر محافظات بيروت والبقاع وبعلبك -الهرمل

وقع وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، قرارات دعوة الهيئات الإنتخابية لانتخاب أعضاء المجالس البلدية، المختارين والمجالس الاختيارية، وتحديد أقلام الاقتراع في دوائر محافظات بيروت، البقاع وبعلبك-الهرمل الذي سيجري بتاريخ 18/5/2025 .

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