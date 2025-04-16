جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب هجومه على جامعة هارفرد العريقة مهددا بـ"حرمانها من التمويل الفدرالي والإعفاء الضريبي بسبب رفضها الخضوع لإشراف حكومي واسع النطاق". واشار ترامب الى ان "لم يعد من الممكن اعتبار هارفرد مكانا لائقا للتعليم، ولا ينبغي إدراجها في أي من قوائم أفضل جامعات أو كليات العالم"، مضيفا "هارفرد مجرد مهزلة تُعلّم الكراهية والغباء ولا ينبغي أن تتلقى تمويلا فدراليا بعد الآن".

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب وصف جامعة هارفرد بأنها مهزلة مهددا بحرمانها من التمويل الفدرالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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