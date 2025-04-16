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ترامب: اليابان ستأتي اليوم للتفاوض بشأن الرسوم الجمركية وتكاليف الدعم العسكري والعدالة التجارية

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ترامب: اليابان ستأتي اليوم للتفاوض بشأن الرسوم الجمركية وتكاليف الدعم العسكري والعدالة التجارية

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن اليابان ستأتي اليوم للتفاوض بشأن الرسوم الجمركية وتكاليف الدعم العسكري والعدالة التجارية.

وأضاف ترامب: "نأمل أن يتم التوصل إلى اتفاق يعود بالنفع على اليابان والولايات المتحدة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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