ترامب: اليابان ستأتي اليوم للتفاوض بشأن الرسوم الجمركية وتكاليف الدعم العسكري والعدالة التجارية

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن اليابان ستأتي اليوم للتفاوض بشأن الرسوم الجمركية وتكاليف الدعم العسكري والعدالة التجارية. وأضاف ترامب: "نأمل أن يتم التوصل إلى اتفاق يعود بالنفع على اليابان والولايات المتحدة".

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