اشار وزير الداخلية السوري مستعرضا نشاطات الوزارة، الى اننا "أنهينا مشروع انقلاب حضّر له ضباط من نظام الرئيس السيابق بشار الأسد وأصبح من الماضي".

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الداخلية السوري: أنهينا مشروع انقلاب حضّر له ضباط من نظام الأسد وأصبح من الماضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.