نائب الرئيس الأميركي: ليس من الجيد أن تظل أوروبا تابعة أمنيا وبشكل دائم للولايات المتحدة

أكد نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، في مقابلة مع موقع "أن هيرد" البريطاني إن رسالته إلى أوروبا هي أن الولايات المتحدة لا تريد قارة تابعة. وأضاف فانس أن "ليس من الجيد أن تظل أوروبا تابعة أمنياً وبشكل دائم للولايات المتحدة"، مشيرًا إلى أن البنية التحتية الأمنية الأوروبية بأكملها كانت مدعومة من الولايات المتحدة. وأكد أن بعض الدول الأوروبية لا تزال تمتلك جيوشًا قادرة على الدفاع الذاتي، لكنها تُعد استثناءً.​

واعتبر دي فانس أن "من السخيف أن يقول الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلنسكي لإدارة تمول حكومته وجهوده الحربية إنها تدعم روسيا".

من جهة اخرى، لفت دي فانس، الى ان "أي نظام جديد سيجعل الأسواق مضطربة لكن ترامب ملتزم برؤية طويلة الأمد، والهدف من الرسوم الجمركية هو خفض العجز التجاري".