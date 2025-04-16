كاتس: الجيش الإسرائيلي سيبقى في المناطق الأمنية كمنطقة عازلة بين العدو والمستوطنات في أي حالة

أشار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في تصريح نقلته إذاعة الجيش الإسرائيلي، إلى أنّه "على عكس الماضي، فإن الجيش الإسرائيلي لا يخلي المناطق التي تم تطهيرها ومصادرتها، وسيبقى في المناطق الأمنية كمنطقة عازلة بين العدو والمستوطنات في أي حالة، موقتة أو دائمة".

ولفت إلى أنّ "مئات الآلاف من سكان غزة خرجوا من أماكنهم وجرى ضم أراض في القطاع إلى المنطقة العازلة"، موضحًا أنّ "سياستنا في غزة هي بذل كل جهد ممكن لإعادة جميع الأسرى وفق مخطط المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف".

وزعم كاتس أنّه "لا أحد في الظروف الحالية يريد إدخال مساعدات إلى قطاع غزة"، وقال إنّ "منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة إحدى أدوات الضغط المركزية على حماس"، معلنًا "أننا لا نخطط لإدخال مساعدات إلى غزة ومن المؤسف أن هناك من يحاول تضليل الرأي العام".