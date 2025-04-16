"معاريف": الجيش الإسرائيلي تسلم من أميركا دفعة من القنابل الخارقة للتحصينات يزن بعضها طنا ونصفا

أفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، بأنّ "الجيش الإسرائيلي تسلّم من الولايات المتحدة مؤخرًا دفعة من القنابل الخارقة للتحصينات يزن بعضها طنًا ونصفًا"، وذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ومواصلة إسرائيل اعتداءاتها اليومية على لبنان.

ونقلت "معاريف" عن مسؤول بالصناعات الدفاعية، قوله إنّ "دفعات السلاح الأميركي وصلت إلى إسرائيل لملء مخازن الطوارئ لسلاح الجو".

يشار إلى أن في شهر آذار الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن وزارة الخارجية وافقت على بيع محتمل لقنابل ومعدات هدم وأسلحة أخرى لإسرائيل بقيمة تبلغ نحو 3 مليارات دولار.

وتتجاوز هذه العملية ممارسة طويلة الأمد تتمثل في منح رؤساء وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الفرصة لمراجعة الصفقة وطلب المزيد من المعلومات قبل إخطار الكونغرس رسميًا.