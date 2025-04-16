شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ يُشيد بموقف سلوفينيا الداعم للقضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ بمكتبه، اليوم الأربعاء، أورشكا زوبانشيتش رئيسة الجمعية الوطنية السلوفينية والوفد المرافق لها والذي يزور مصر حاليا فى الفترة من 14 إلى 17أبريل الجارى.

وفى بداية اللقاء، رحب رئيس مجلس الشيوخ بالوفد السلوفيني، مشيدا بمتانة العلاقات التي تجمع بين مصر وسلوفينيا، وحرص البلدين على تطويرها خاصة فى ظل رغبة القيادة السياسية بالبلدين فى الدفع بها قدماً لآفاق أرحب في مختلف المجالات و خاصة السياسية منها فى هذه الفترة الحرجة التى تشهدها الساحة الدولية إلى جانب تعزيز التعاون والتنسيق المستمر بما يخدم صالح البلدين الصديقين و شعبيهما.

كما شدد المستشار " عبدالرازق" على أهمية تعزيز العلاقات في المجالات البرلمانية والتشريعية ، معربا عن أمله فى تشكيل لجان صداقة برلمانية بين المجلسين لتوطيد أواصر العلاقات ومواصلة التشاور بشأن القضايا والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وثمن "عبد الرازق" موقف سلوفينيا المتميز والداعم للقضية الفلسطينية، وأبرزها اعترافها بالدولة الفلسطينية في مايو 2024، والتصويت لصالح قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة الداعية إلى وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، مُشدداً على الموقف المصرى الرافض لتهجير الفلسطينيين من غزة

ومن جانبها، قدمت رئيسة الجمعية الوطنية السلوفينية الشكر للجانب المصرى على حفاوة الاستقبال، مؤكدة أن مصر دولة كبيرة ومهد الحضارات وهى قوة إقليمية ذات دور محورى وحيوى.

وأشادت " أورشكا" بما تشهده مصر من تنمية فى كافة الأصعدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لافتة إلى وجود العديد من القطاعات الواعدة في الاقتصاد والسوق المصري .

و ثمنت رئيس الجمعية الوطنية السلوفينية الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية مؤكدة أن سلوفينيا تدعم بقوة جهود الدولة المصرية لوقف الحرب على غزة ، مشيرة إلى رفضها لقرارات التهجير القسرى و التى تعد انتهاكا للقانون الدولي والإنساني بصفة عامة، داعيةً المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته في هذا الصدد

حضر اللقاء النائبة فيبي فوزى وكيل المجلس و المستشار محمود اسماعيل عتمان أمين عام مجلس الشيوخ، وسفير جمهورية سلوفينيا لدى مصر.