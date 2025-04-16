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الرئيس الصيني يلتقي ملك ماليزيا في زيارة دولة

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الرئيس الصيني يلتقي ملك ماليزيا في زيارة دولة

ابوظبي - سيف اليزيد - التقى الرئيس الصيني شي جين بينغ الأربعاء ملك ماليزيا، في زيارة دولة تهدف، إلى تعزيز دور بكين كشريك موثوق، في إطار جولة في جنوب شرق آسيا. هذه الجولة التي استهلها شي في فيتنام ستقوده أيضا إلى كمبوديا.
استقبل الملك الماليزي سلطان إبراهيم الرئيس الصيني في قصر استانا. ومن المقرر أن يلتقي شي بعد محادثاته مع الملك، رئيس الوزراء أنور إبراهيم الذي سيدعوه إلى مأدبة عشاء في العاصمة الإدارية بوتراجايا، بالقرب من كوالالمبور.
وذكرت وزارة الخارجية الماليزية أن الزعيمين سيحضران توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية.
ونقل التلفزيون الصيني عن شي قوله الثلاثاء إنه "بفضل الجهود المشتركة من الجانبين ستحقق هذه الزيارة بالتأكيد نتائج مثمرة". استهل شي الاثنين جولته الاقليمية في فيتنام.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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