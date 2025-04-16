شكرا لقرائتكم خبر عن إجازات الأقباط حائرة بين القانون وقرارات مجلس الوزراء.. عن "برلماني" والان مع تفاصيل الخبر

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " إجازات الأقباط حائرة بين القانون وقرارات مجلس الوزراء"، استعرض خلاله تداول رواد موقع التواصل الإجتماعى من الأقباط المسيحيين وثيقة منذ عام 1952 بصدور قرار رسمي من الحكومة المصرية في عهد الملكية، يعلن عن منح إجازة رسمية لجميع المصريين بمناسبة عيد القيامة المجيد، إلى جانب أعياد أخرى مثل عيد الميلاد، رأس السنة الميلادية، ورأس السنة الهجرية، فضلا عن 7 قرارات وتشريعات نصت واعترفت بإجازات الأقباط.

جاء تداول هذه الوثيقة رداً على قرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، بإجازة رسمية مدفوعة الأجر للاحتفال بأعياد "شم النسيم" و"تحرير سيناء" و"العمال"، وذلك للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وعدم الموافقة بإعطاء عيد القيامة كإجازة رسمية.

وإليكم التفاصيل كاملة:



إجازات الأقباط حائرة بين القانون وقرارات مجلس الوزراء.. وثيقة رسمية منذ عام 1952 في عهد الملكية تثبت منح إجازة رسمية لجميع المصريين بمناسبة عيد القيامة المجيد.. و7 قرارات وتشريعات نصت واعترفت بإجازات الأقباط





برلمانى