كاتس: مصر اشترطت نزع سلاح حماس وتجريد غزة من السلاح للتوصل لاتفاق شامل

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في تصريح له، أن "مصر اشترطت نزع سلاح حركة "حماس" وتجريد قطاع غزة من السلاح، للتوصل إلى اتفاق شامل وإنهاء الحرب".
وأشار إلى أننا "نبذل كل الجهود من أجل إطلاق سراح جميع الرهائن، في إطار مقترح المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وتعبيد الطريق إلى هزيمة حماس".
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