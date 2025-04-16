عراقجي: زيارتي إلى روسيا هي لتسليم رسالة من الخامنئي إلى بوتين

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أنّ "زيارتي إلى روسيا هي لتسليم رسالة من المرشد الإيراني السيد علي الخامنئي إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".
ولفت إلى "أننا نسمع مواقف متناقضة من المسؤولين الأميركيين وهذا لن يكون مفيدا في سير المفاوضات"، بشأن البرنامج النووي الإيراني بعد جولة مباحثات غير مباشرة في مسقط.
وقال عراقجي: "أعتقد أنه يمكننا بدء الحوار بشأن إطار لاتفاق محتمل إذا جاء الجانب الأميركي بمواقف بناءة"، موضحًا أنّه "يجب أن نطلع على المواقف الحقيقية للجانب الأميركي خلال جلسة المفاوضات المقبلة" يوم السبت في مسقط.
وأعلن وزير الخارجية الإيراني أنّ "حقنا في تخصيب اليورانيوم أمر حقيقي ومقبول وغير قابل للتفاوض".
وتأتي زيارة عراقجي إلى موسكو تزامنًا مع مفاوضات أميركية إيرانية غير مباشرة بوساطة من السلطات العمانية بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة "تاس" الروسية، بأنّ "مجلس الاتحاد الروسي صدّق على معاهدة الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وإيران"، والتي كان الرئيس الروسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان قد وقعا عليها في 17 كانون الثاني 2025، بما يظهر العلاقات العسكرية الوطيدة بين البلدين.
ونصت المعاهدة على أن روسيا وإيران ستتشاوران وتتعاونان لمواجهة التهديدات العسكرية والأمنية، وستجريان تدريبات عسكرية مشتركة على أراضيهما وخارجها.
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