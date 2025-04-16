الذهب يرتفع إلى 3300 دولار للأونصة لأول مرة في تاريخه

ارتفع سعر الذهب في السوق الفورية بنسبة بأكثر من 1.89% يوم الأربعاء ليتجاوز حاجز 3313 دولاراً للأونصة لأول مرة، متخطياً بذلك المستوى القياسي السابق الذي سُجل يوم الإثنين.
وجاء ذلك بعدما تسببت سلسلة من الأخبار المتعلقة بالتعريفات الجمركية في حالة من التقلب الشديد لدى المتداولين، حيث أطلق الرئيس الاميركي دونالد ترامب تحقيقاً حول الحاجة إلى فرض رسوم على المعادن الحيوية.
كما ارتفع المعدن النفيس بأكثر من 20% منذ بداية العام، في ظل تصاعد الحرب التجارية التي أثارت مخاوف من دخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود.
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