الخارجية الصينية: الصين لا ترغب في الدخول بحرب تجارية لكنها لا تخشى القتال

أوضحت وزارة الخارجية الصينية، أنّ "إذا أرادت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حلّ المشكلات من خلال الحوار، فعليها التوقف عن ممارسة أقصى قدر من الضغط"، في ظل تزايد الرسوم الجمركية المتبادلة بين البلدين التي بدأها الرئيس الأميركي في سياسته الاقتصادية.

وحثّت الخارجية الصينية، السلطات الأميركية على "وقف التهديدات والابتزاز"، مشيرة إلى "أننا اتخذنا تدابير مضادة بهدف حماية حقوقنا والنظام الدولي أمام الحرب التجارية التي بدأتها واشنطن".

وشددت على أنّ "الصين لا ترغب في الدخول بحرب تجارية لكنها لا تخشى القتال".