رسامني خلال إطلاق مشروع إعادة تأهيل طريق المطار: إتخذنا القرار في 60 يومًا ونأمل إنجازه خلال الشهرين أو الثلاثة المقبلين

كشف وزير الأشغال فايز رسامني خلال إطلاق مشروع إعادة تأهيل طريق المطار، عن اننا "إتخذنا القرار في 60 يومًا ونأمل إنجازه خلال الشهرين أو الثلاثة المقبلين". واوضح أن "لتسريع تنفيذ المشروع لا بدّ من تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ونعمل على إنشاء هيئة ناظمة للطيران المدني ولكل المرافئ التي تجلب إيرادات للدولة".

وأكد أن "لا يكتمل مشروع الاهتمام بالمطار إذا لم نهتمّ بالطريق التي تؤدّي إليه والتي تجسّد قيمة وطن بأكمله".