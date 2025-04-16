بخاري زار الراعي في بكركي وعرض معه الأوضاع في لبنان والمنطقة

زار السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري، البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في مقر البطريركية في بكركي. وقدم السفير بخاري في بداية اللقاء التهاني للبطريرك الراعي بمناسبة الأعياد، كما تم استعراض الأوضاع في لبنان والمنطقة، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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