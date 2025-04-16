الحوت خلال إطلاق مشروع اعادة تأهيل طريق المطار: أخذنا قراراً بإصلاح الطريق المؤدية إلى مطار بيروت

أشار المدير العام ورئيس مجلس إدارة "شركة طيران الشرق الأوسط" محمد الحوتـ الى انه "بعد إعلان وقف إطلاق النار، انتقل لبنان إلى مرحلة جديدة مع انتخاب الرئيس جوزاف عون وتكليف نواف سلام بتشكيل الحكومة.".

وفي كلمة له، خلال حفل إطلاق مشروع اعادة تأهيل طريق مطار بيروت الدولي، كشف الحوت أن "وزير الأشغال العامة والنقل، فايز رسامني، أصبح على دراية بملفات وزارته، وبما يتعلّق بالمطار، قال إن صالون الشرف لا يجب أن يبقى على ما هو عليه، وقد تم تسليمه الخرائط، كما تحدّث عن إنارة طريق المطار، وشاركنا الأسماء التي يجب الاجتماع معها لتنفيذ أعمال الإنارة.".

كما أوضح الحوت أن رئيس الحكومة نواف سلام دخل على الخط، وباسمه وباسم مجلس الإدارة، تم اتخاذ قرار بتأهيل هذا الطريق.​

وفي ما يتعلّق بوزير الداخلية، أحمد الحجار، توجّه الحوت بالشكر على الجهود التي يبذلها مع المحافظين واتحاد بلديات الضاحية، لاسيما في ما يتعلّق بإزالة الصور العشوائية التي كانت موجودة على طريق مطار بيروت، مؤكدًا أن الهدف هو التوجيه التجميلي لهذا الطريق.​

كما شكر جهاز أمن المطار، مؤكّدًا أن شركة "الميدل إيست" ستبقى على تعاون مع وزارة السياحة.