بدء حفل إطلاق مشروع اعادة تأهيل طريق مطار بيروت الدولي

بدأ حفل إطلاق مشروع اعادة تأهيل طريق مطار بيروت الدولي- بيروت، وذلك في مركز التدريب والمؤتمرات- طريق المطار. ويطلق رئيس الحكومة نواف سلام المشروع بدعوة من المكتب الإعلامي في وزارة الاشغال العامة والنقل، ودائرة العلاقات العامة في شركة طيران الشرق الاوسط.

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