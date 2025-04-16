قتيلان وجريح في حادث سير على طريق رياق - بعلبك

أفادت غرفة التحكم المروري بأنه في تمام الساعة 00:15 من تاريخه حصل حادث إصطدام مركبة بعمود كهربائي على طريق رياق - بعلبك محلة بريتال نتج عنه قتيلين وجريح.

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