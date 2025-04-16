أفادت وكالة "تاس" الروسية، بأنّ "مجلس الاتحاد الروسي صدّق على معاهدة الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وإيران".

وسبق وأن قد صدّق مجلس النواب الروسي (مجلس الدوما) على اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران ومدتها 20 عامًا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان قد وقعا هذه المعاهدة في 17 كانون الثاني 2025، بما يظهر العلاقات العسكرية الوطيدة بين البلدين.

ونصت المعاهدة على أن روسيا وإيران ستتشاوران وتتعاونان لمواجهة التهديدات العسكرية والأمنية، وستجريان تدريبات عسكرية مشتركة على أراضيهما وخارجها.

ويأتي ذلك تزامنًا مع مفاوضات أميركية إيرانية غير مباشرة بوساطة من السلطات العمانية بشأن البرنامج النووي الإيراني.