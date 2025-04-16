جعجع بحث مع السيناتور الفرنسي ستيفان رافييه الاوضاع في لبنان والمنطقة

بحث رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، مع السيناتور الفرنسي ستيفان رافييه، في مختلف المستجدات والتطورات في لبنان والمنطقة، ولا سيّما الإستفادة من الفرصة التاريخية السانحة لبناء دولة فعلية ودعم الإصلاحات الجديدة واستعادة الدولة سيادتها على كامل أراضيها.
وتطرق اللقاء إلى "سبل تعزيز أواصر العلاقات التاريخية التي تربط لبنان بفرنسا والمبنية على أسس المبادئ والقيم الإنسانية المشتركة".
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