"النشرة": الجيش الإسرائيلي استهدف عددًا من البيوت الجاهزة في شيحين ومركز كشافة الرسالة الإسلامية في طيرحرفا

استهدف الجيش الإسرائيلي عددًا من البيوت الجاهزة داخل بلدة شيحين فجرًا، وفق ما نقل مراسل "النشرة" في الجنوب.

واستهدف الجيش الإسرائيلي أيضًا مركز كشافة الرسالة الإسلامية في طيرحرفا.

ويأتي ذلك، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان بشكل يوميّ، مع استمرار احتلال إسرائيل لعدة نقاط في الجنوب وخرقها المتواصل لاتفاق وقف إطلاق النار منذ التوصل إليه في تشرين الثاني 2024.