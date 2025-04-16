قبلان ⁧‫قبلان‬⁩ التقى مسؤولين عراقيين في بغداد: ‬⁩لبنان والعراق يجمعهما تاريخ نضالي بالدفاع عن قضايا الأمة

واصل عضو هيئة الرئاسة في حركة "أمل" النائب قبلان ⁧‫قبلان، ‏في إطار زيارته الرسمية إلى ⁧‫العراق‬⁩،‬⁩ لقاءاته السياسية والقيادية، حيث التقى في بغداد كلاً من رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي، في حضور سفير لبنان في العراق علي أديب الحبحاب، مهنئاً بإعادة انتخابه أميناً عاماً لحزب الدعوة الإسلامية، ومتمنياً له التوفيق في مهامه القيادية لما فيه خير العراق والأمة.

‏كما التقى رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، والأمين العام لمنظمة "بدر" هادي العامري، حيث شكّلت اللقاءات محطة حوار حول مسار العلاقات الثنائية بين العراق ولبنان، والتحديات المشتركة التي تواجه البلدين في ظل المستجدات الإقليمية.

‏ونقل قبلان خلال هذه اللقاءات، تحيات رئيس مجلس النواب ⁧‫نبيه بري‬⁩ وتقديره العالي "للموقف العراقي الثابت والداعم للبنان في وجه ما يتعرض له من اعتداءات صهيونية متكررة"، مؤكداً أن "ما يجمع لبنان بالعراق ليس فقط الروابط السياسية، بل هو تاريخ نضالي واحد ومصير مشترك في الدفاع عن قضايا الأمة".

‏كما تم بحث "تداعيات العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، وضرورة تفعيل التضامن العربي بما يرقى إلى مستوى التحديات التي تفرضها اللحظة التاريخية على شعوبنا وقوانا الحية".