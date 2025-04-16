الارصاد الجوية: الطقس غدا صافي الى قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان "يكون الطقس غدا، صافيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة، والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، مع انخفاض بنسبة الرطوبة و رياح ناشطة بخاصة جنوب البلاد".

واشارت الى أن "الطقس غدا الخميس صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة، والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، مع انخفاض بنسبة الرطوبة و رياح ناشطة بخاصة جنوب البلاد".

ولفتت الى ان "طقس الجمعة صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية، وتبقى الرياح ناشطة".

واضافت ان "طقس السبت قليل الغيوم، من دون تعديل بدرجات الحرارة في الداخل وعلى المرتفعات و انخفاضها على الساحل، ورطوبة منخفضة".