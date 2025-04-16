قوى الأمن: توقيف سورييَن لقيامهما بترويج المخدّرات في الطيّونة

اعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، عن "توافر معطيات لدى مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت، حول قيام شخصَين بترويج المواد المخدّرة في محلّة الطيونة"، مشيرة الى أن "نتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، توصّلت هذه المفرزة إلى تحديد هويّتَيهما، وهما كل من: م. ج. (مواليد عام 2006، سوري)، بحقّه مذكّرتَي توقيف بجرم تجارة مخدرات وشك دون رصيد. ا. ن. (من مواليد عام 2008، سوري) مشتبه به بعملية سرقة منزل".

ولفتت الى أن "بتاريخ 11-4-2025، رصدتهما إحدى دوريّات المفرزة في المحلّة المذكورة، حيث نصبت لهما كمينًا محكمًا أدّى إلى توقيفهما. بتفتيشهما، تم ضبط كميّة من المخدّرات مقسمة ومعدّة للترويج على الشكل التالي: كمية من حشيشة الكيف، كيسَين من النايلون بداخلهما مادة الماريجوانا، كيسَين من النايلون بداخلهما مادة السالفيا، طبّتَين بلاستيكيّتَين بداخلها مادة الكوكايين الأجنبي، طبة بلاستيكيّة بداخلها مادة الكوكايين، كيس من النايلون بداخله مادة الكريستال ماث، 10 حبوب كبتاغون، و5 حبوب ترامادول".

واضافت "أودعا مع المضبوطات القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، عملًا بإشارة القضاء المختص".