الجيش: توقيف فلسطينيَّين لاتجارهما بالأسلحة الحربية وتهريبها عبر الحدود اللبنانية - السورية

اعلنت قيادة الجيش أنه "بتاريخ 15 /4 /2025 ، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في مدينة صيدا الفلسطينيَّين (خ.ا.) و(ب.م.) لاتجارهما بالأسلحة الحربية وتهريبها عبر الحدود اللبنانية - السورية، وضبطت في حوزتهما كمية من الأسلحة والذخائر الحربية. سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص".

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