أسعار الذهب ترتفع لتسجل أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 3290 دولار للاونصة

قفزت أسعار الذهب لأعلى مستوى على الإطلاق خلال تعاملات اليوم، ، وسط ضعف الدولار الأميركي وتصاعد التوتر التجاري العالمي. وعلى صعيد التداولات، قفز سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 1.8% إلى 3290 دولار للأونصة. في المقابل، انخفض مؤشر الدولار 0.4% أمام منافسيه، مما زاد من جاذبية الذهب لحاملي العملات الأخرى. وينظر إلى الذهب تقليدياً كملاذ آمن للاستثمار في أوقات عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، وسجل مستويات قياسية مرتفعة متعددة هذا العام الذي قفز خلاله بأكثر من 24%.

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