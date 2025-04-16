استشهاد 13 فلسطينيًّا في قصف إسرائيلي على مدينتي بيت لاهيا ورفح

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-متابعات

استشهد 13 فلسطينيًّا وأصيب عدد آخر بجروح، في قصف إسرائيلي اليوم، استهدف منازل وتجمعات للفلسطينيين في مدينتي بيت لاهيا ورفح.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد تسعة فلسطينيين من عائلة واحدة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلًا شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بينما استشهد أربعة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على منازل وتجمعات للفلسطينيين في مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، تزامن ذلك مع إعلان مستشفيات شمال القطاع عن انهيار المنظومة الصحية، جراء استمرار إغلاق المعابر، ومنع وصول إمدادات الدواء والوقود.

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