نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أميركيين تأكيدهم أن "الجيش الأميركي يستعد لتقليص وجوده في سوريا خلال الأسابيع والأشهر المقبلة"، مشيرين إلى أن الخطة قد تتضمن خفض عدد القوات الأميركية في البلاد إلى النصف.

كانت هذه تفاصيل خبر رويترز عن مسؤولين أميركيين: الجيش الأميركي يستعد لتقليص وجوده في سوريا خلال الأسابيع والأشهر المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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