أعلن الجيش الاسرائيلي في بيان أنه قواته شنت الليلة الماضية هجوما على جنوب لبنان، زاعما أن "الهجوم استهدف البنية التحتية لحزب الله".
وادعى الجيش الاسرائيلي أن الحزب يستخدم البنية التحتية المدنية لأغراض عسكرية، مؤكدا انه سيعمل ضد محاولات إعادة تأهيل أو إنشاء وجود عسكري تحت غطاء مدني من قبل حزب الله.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الاسرائيلي زعم مهاجمة بنى تحتية تابعة لحزب الله بالجنوب: سنواجه محاولات إعادة تأهيل أو إنشاء أي وجود عسكري للحزب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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