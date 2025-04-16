أ ف ب: اتفاق تاريخي في منظمة الصحة العالمية لمكافحة الجوائح في المستقبل

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، بأنه بعد أكثر من ثلاث سنوات من المفاوضات، توصلت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية إلى اتفاق تاريخي يهدف إلى تعزيز الاستعداد لمواجهة الجوائح المستقبلية ومكافحتها.

وأفادت المنظمة في بيان لها بأن "الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية حققت خطوة هامة في سبيل جعل العالم أكثر أماناً من الجوائح من خلال بلورة مسودة اتفاقية سيتم عرضها على الجمعية العامة للصحة العالمية المقبلة في شهر أيار".

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، ذكر عضو في أحد الوفود المشاركة في المفاوضات التي جرت في مقر المنظمة في جنيف أن الاتفاق تم التوصل إليه في تمام الساعة 1:58 من فجر اليوم.

من جانبه، رحب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس بالإنجاز "التاريخي"، مشيراً إلى أن "دول العالم صنعت التاريخ اليوم في جنيف". وأضاف أن الوفود التي شاركت في المفاوضات، من خلال توصلها إلى توافق في الآراء بشأن اتفاقية الجوائح، لم تساهم فقط في تأسيس اتفاقية متعددة الأجيال لجعل العالم أكثر أماناً، بل أظهرت أيضاً أن التعددية لا تزال حية وقوية، وأن الدول في عالمنا المنقسم قادرة على العمل معاً للرد على التهديدات المشتركة.

وسيتم اعتماد هذا الاتفاق من قبل الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية خلال الجمعية العامة للصحة العالمية في جنيف في أيار المقبل، ليصبح بذلك معاهدة دولية.