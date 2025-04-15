شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة التنظيم المركزية بـ"الجبهة" تختار 7 قيادات لتفعيل العمل بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

استعدادًا للاستحقاقات السياسية المقبلة عقدت أمانة التنظيم المركزية بحزب الجبهة الوطنية إجتماعا ناقشت فيه الهيكل التنظيمى ومهام القيادات التنظيمية المركزية والإقليمية، بهدف تعزيز الانضباط الحزبى وتفعيل دور الأمانات بالمحافظات.

وإعداد السياسات والخطط التنظيمية العامة ومتابعة القطاعات و أداء أمانات التنظيم بالمحافظات وتم وضع آليات العمل الداخلى للأمانة.

وقسمت الأمانة برئاسة أمين التنظيم أحمد رسلان الجمهورية إلى سبعة قطاعات جغرافية، يكلف مسئوول عن متابعة كل قطاع من قبل أمانة التنظيم المركزية، بهدف تعزيز الانضباط الحزبى، وتفعيل دور الأمانات، وضمان تنفيذ التوجيهات المركزية بكفاءة وفعالية على مستوى الجمهورية وذلك سعيا لتطوير العمل الحزبى وتلبية تطلعات المصريين واحتياجاتهم من الحزب وتم تشكيل القطاعات من:

الخضر إبراهيم مسئول متابعة القاهرة الكبرى.

اللواء محمد الزياتى مسئول متابعة محافظات غرب الدلتا.

النائب السيد حجازى مسئول محافظات وسط الدلتا.

النائب إبراهيم الرفيع متابعة محافظات شرق الدلتا.

النائب محمد مصطفى سليم متابعة محافظات جنوب الصعيد.

النائب خالد فهمى متابعة محافظات وسط الصعيد الدكتورة سارة جاد المولى متابعة محافظات شمال الصعيد.

وقررت الأمانة، أن تكون أبرز مسؤوليات متابعى القطاعات التنسيق المباشر مع الأمانة العامة ومتابعة تنفيذ الخطط والتكليفات الصادرة عن أمانة التنظيم المركزية داخل المحافظات، ورفع تقارير دورية عنها ورصد التحديات والمعوقات التى تواجه العمل التنظيمى ورفع تقارير شهرية مكتوبة تتضمن تقييم الأداء، ونسب الإنجاز والمقترحات التطويرية لكل محافظة داخل القطاع.



والإشراف على تنظيم الفعاليات المركزية داخل القطاع بالتنسيق مع الأمانة العامة للحزب.