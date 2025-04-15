جماعة الإخوان المسلمين في الأردن نفت علاقتها بالخلية التي اتهمت بالتآمر على البلاد

نفت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن في بيان "علاقتها بالخلية التي اتهمت بالتآمر على البلاد".
واشارت في بيان الى اننا "نؤكد أن كل ما تم التطرق إليه خلال المؤتمر الصحفي وما تلاه إعلاميا من مجريات وأحداث وأفعال، هو أعمال فردية، على خلفية دعم المقاومة، لا علم لجماعة الإخوان المسلمين بها ولا تمت لها بصلة".
ولفتت الى ان "جماعة الإخوان المسلمين تؤكد أنها التزمت منذ نشأتها قبل ثمانية عقود بالخط الوطني، وظلت متمسكة بنهجها السلمي، ولم تخرج يوماً عن وحدة الصف وثوابت الموقف الوطني، بل انحازت على الدوام لأمن الأردن واستقراره".
وأكدت الجماعة أنها "كانت وما زالت جزءا أصيلا من نسيج الوطن، تقدم مصالح الأردن العليا فوق كل اعتبار، وتؤمن بأن الحوار والتكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع هو السبيل لمواجهة التحديات وتجاوز الأزمات".
ويأتي هذا البيان ردا على تصريح وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني حول إحباط دائرة المخابرات العامة لمخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني الأردني وإثارة الفوضى داخل المملكة. حيث أكد أن "هناك انتماءات سياسية للمتهمين في هذه القضايا وهم منتسبون لجماعة غير مرخصة ومنحلة بموجب أحكام القانون".
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