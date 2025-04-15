ترامب: الكرة في ملعب الصين في ما يتعلق بالتعرفات الجمركية

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب٬ أنه "يتعيّن على الصين، وليس الولايات المتحدة، أن تأتي إلى طاولة المفاوضات في الملف التجاري".
وجاء في بيان لترامب تلته المتحدّثة باسم الرئاسة الأميركية كارولاين ليفيت في مؤتمر صحافي أن "الكرة في ملعب الصين. على الصين أن تبرم معنا اتفاقا. لسنا نحن من يتعيّن عليه إبرام اتفاق معهم. باستثناء أنها أكبر بكثير، لا أوجه اختلاف بين الصين وأي بلد آخر".
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