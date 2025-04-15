البيت الأبيض: ترامب تحدث مع سلطان عمان بشأن محادثات إيران

اعلن البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب تحدث اليوم مع سلطان عُمان بشأن الجولة القادمة من المحادثات مع إيران المقرر عقدها يوم السبت.

وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت لصحفيين إن الهدف النهائي لترامب في المحادثات، التي شملت جلسة أولى يوم السبت الماضي، هو استخدام المفاوضات لضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي.

وأضافت أن ترامب وسلطان عمان ناقشا أيضا العمليات الأمريكية الجارية ضد الحوثيين في اليمن.