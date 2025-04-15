بلدية بيروت: بدء إزالة اللافتات والصور والأعلام الموضوعة على الأملاك العامة في بيروت

أعلنت دائرة العلاقات العامّة في ​بلدية بيروت​، أنّ "بناءً لتوجيهات وزير الدّاخليّة والبلديّات أحمد الحجار، كلّف محافظ مدينة بيروت مروان عبود فوجَي حرس وإطفاء مدينة بيروت بالتّنسيق والتّعاون فيما بينهما، لإزالة الشّعارات واللّافتات والصّور والأعلام والآرمات والإعلانات كافّة، الموضوعة على الأملاك العامّة على طول الطّريق الممتد من وسط بيروت لغاية المدينة الرياضية بالاتجاهين؛ على أن تُطلب المؤازرة الأمنيّة اللّازمة وفقًا لما تقتضيه الحاجة".

وأوضحت في بيان، أنّ "عناصر من فوجَي الإطفاء والحرس باشروا تنفيذ المهمّة بالتّعاون مع القوى الأمنيّة، وذلك في إطار جعل بيروت مدينة خالية من الشّعارات الطّائفيّة والسّياسيّة والحزبيّة والإعلانات المنتشرة في الشوارع وعلى الأبنية وأعمدة الإنارة والأماكن العامّة".