شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: الجولة الخليجية للرئيس السيسى تهدف للخروج بموقف عربى لدحض مخطط التهجير والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن جولة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي الخليجية التي بدأها بزيارة العاصمة القطرية الدوحة وتُستكمل لاحقًا في الكويت تأتي ضمن رؤية القيادة السياسية المصرية لتعزيز التحرك العربي والدولي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، في ضوء تفاقم الأوضاع السياسية والأمنية داخل قطاع غزة بعدما خرقت إسرائيل اتفاقية وقف إطلاق النار، وسط صمت دولي على جرائم الإبادة والمجازر الجماعية التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني على مرأى ومسمع العالم أجمع .

وأضاف "عمار"، أن هذه الجولة أيضا تشكل موقف عربي خليجي إزاء ما يحدث في قطاع غزة، حيث تبعث رسالة هامة عن رفض مخطط التهجير القسري للشعب الفلسطيني، خاصة أن مصر لم تتوان لحظة في دعم القضية بعدما قدمت رؤية متكاملة لإعادة إعمار غزة مع إبقاء الفلسطينيين في أرضهم دون تهجير، مؤكدًا على أن هذا الموقف المشترك بين مصر والجانب الخليجي يأتي في وقت دقيق وشائك للغاية، يتم خلالها الترويج لتنفيذ هذا المخطط بدعم من الإدارة الأمريكية الجديدة، لذا فإن الاتفاق على رؤية مشتركة هي الضمانة الوحيدة لإنقاذ القضية الفلسطينية من التصفية .

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذه الجولة تؤكد أن مصر تتحرك وفق استراتيجية متماسكة تستهدف حماية الأمن القومي العربي، وإعادة توجيه البوصلة الدولية نحو الحقوق الفلسطينية، ورفض أي حلول على حساب الشعوب، والتصدي بكل حسم لمحاولات التهجير القسري للفلسطينيين أو تصفية القضية الفلسطينية تحت أية ذرائع، من خلال الخروج برؤية مشتركة تؤيد التمسك بحل الدولتين كمسار أساسي لحماية الحقوق الفلسطينية وإنهاء النزاع مع ضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع الذى يفرض عليها سياسة التجويع ويزداد عليه الحصار يوما بعد يوم .

وأوضح النائب حسن عمار، أن الجولة الخليجية للسيد الرئيس السيسي تحمل أهمية اقتصادية كبرى، لأن منطقة الخليج من الأسواق الاستثمارية المهمة، حيث تعد شريك هام في التوسعات الاستثمارية التي تهدف إليها الدولة المصرية في هذا التوقيت لمنح الاقتصاد المصري دفعة قوية نحو التعافي من الأزمات العالمية المتلاحقة، لذا فإن توطيد العلاقات الاقتصادية مع بلدان الخليج العربي خطوة مهمة لتعزيز تدفقات الاستثمار المباشر التي يحتاجها السوق المحلي لتحقيق فائض أكبر من الاحتياطي النقدي الأجنبي.