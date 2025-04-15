حزب الجيل الديمقراطي يواصل تدريب كوادره استعدادًا للانتخابات البرلمانية

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أكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن الحزب يواصل جهوده الحثيثة استعدادًا للانتخابات البرلمانية المقبلة من خلال خطة شاملة لتدريب كوادره وتعريفهم بأحدث الأساليب في الحملة الانتخابية.



وأوضح أن الحزب وضع برنامجًا تدريبيًا مكثفًا على مستوى جميع فروعه في مختلف أنحاء الجمهورية، والذي يشمل تدريب على الخطاب السياسي، مهارات التعامل مع الإعلام، وأساليب التواصل مع الناخبين. كما أشار إلى أن الحزب يولي أهمية خاصة لتعزيز المهارات التنظيمية والإدارية داخل صفوفه، من أجل ضمان سير الحملات الانتخابية بشكل منظم وفعال.



ذكر أن الحزب يخطط أيضًا لتنظيم لقاءات جماهيرية في عدد من المحافظات للتفاعل المباشر مع المواطنين، وطرح رؤيته الخاصة حول مختلف القضايا الوطنية، بالإضافة إلى تعزيز المشاركة الفعالة للشباب والنساء في العملية السياسية.



وأكد أن الحزب يراهن على تمثيل قوي في الانتخابات البرلمانية المقبلة من خلال مرشحيه المؤهلين والمتخصصين في كافة المجالات. مضيفا أن الجهود التي يقوم بها الحزب لا تقتصر على التدريب فحسب، بل تشمل أيضًا استراتيجيات لتعبئة الجماهير وتعزيز الوعي بأهمية المشاركة السياسية في الانتخابات القادمة.