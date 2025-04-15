شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل خطة النواب: أكثر من 742 مليار جنيه قيمة الدعم في موازنة العام القادم والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن موازنة العام القادم 2025/2026 تم وضعها في ظروف صعبة عالميا وقيمة الدعم في الموازنة أكثر من 742 مليار جنيه من دعم لرغيف العيش والسلع الغذائية وغيره من أوجه الدعم، مشددا على أن قيمة الدعم مرتفعة عن العام الحالي 2024/2025، لافتا إلى أن دعم المواد البترولية حوالي 75 مليار جنيه.

وأوضح ياسر عمر، خلال حوار ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على قناة الحياة، أن نمو ايرادات الدولة هو نتيجة القيمة المالية التي تأتي من العملة الصعبة إضافة إلى نمو الايرادات في الضرائب نتيجة لميكنة المنظومة، مؤكدا أن هذه الميكنة عملت فرق غير طبيعي بدون زيادة الضرائب.

وأشار النائب ياسر عمر، إلى أن زيادة الأجور خلال الموازنة في العام المالي القادم سيكون 18%، مؤكدا أن أقل موظف في الدولة خلال 1 يوليو القادم سيكون أجره الشهري فيه زيادة في حدود 1100 جنيه.

