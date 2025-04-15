شكرا لقرائتكم خبر عن النائب هشام سويلم: الرئيس السيسي يثبت أن فلسطين قضية مركزية فى الدبلوماسية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب هشام سويلم، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، بالجولة الخارجية التي يجريها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من دول الخليج العربي، مؤكدًا أنها تمثل امتدادًا لجهود الدولة المصرية في تعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع الأشقاء العرب، ودعم المصالح المشتركة على المستويين السياسي والاقتصادي.

وأوضح "سويلم" أن الجولة شملت دولة قطر ودولة الكويت، حيث أجرى السيد الرئيس السيسي مباحثات موسعة مع قيادات البلدين، عكست قوة العلاقات الأخوية والحرص المشترك على تعزيز التنسيق في مختلف القضايا الإقليمية والدولية. وقد كان ملف القضية الفلسطينية حاضرًا بقوة خلال المباحثات، حيث أكد السيد الرئيس موقف مصر الثابت تجاه دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وضرورة وقف التصعيد وحقن دماء الأبرياء.

وقال "سويلم" إن لقاءات السيد الرئيس مع قادة دول الخليج تعكس عمق الروابط التاريخية بين مصر وأشقائها، وتعزز من أواصر التعاون في مواجهة التحديات الإقليمية، سواء على مستوى الأمن القومي العربي، أو الأزمات الاقتصادية العالمية الراهنة.

وأضاف أن الملف الاقتصادي احتل مكانة بارزة في هذه الجولة، حيث شهدت المباحثات توافقًا على تعزيز الاستثمارات الخليجية في السوق المصرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون في قطاعات حيوية مثل الطاقة، والتنمية المستدامة، والبنية التحتية.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يحرص في كل تحركاته الدولية على تقديم صورة مشرفة للدولة المصرية، والتأكيد على ثوابت السياسة الخارجية القائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والتعاون من أجل الاستقرار والازدهار.

واختتم "سويلم" بيانه بالتأكيد على أن مجلس الشيوخ يدعم بكل قوة هذه الجهود الدبلوماسية النشطة، التي تسهم في تعزيز مكانة مصر إقليميًا، وتوفير فرص تنموية حقيقية تنعكس بالإيجاب على المواطن المصري.