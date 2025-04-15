سلام اتصل بنظيره الأردني معبراً عن تضامن لبنان مع الاردن في مواجهة أي مخططات للنيل من أمنها

أجرى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء الاردني حسان جعفر، معرباً عن "تضامن لبنان الكامل مع الاردن في مواجهة أي مخططات للنيل من أمنها واستقرارها".

وأبدى سلام كل "الاستعداد للتعاون مع السلطات الأردنية بما يلزم بالنسبة للمعلومات التي تحدثت عن تلقي بعض المتورطين بهذه المخططات تدريباتهم في لبنان"، مؤكدا أن "لبنان يرفض أن يكون مقراً أو منطلقاً لأي عمل من شأنه تهديد أمن اي من الدول الشقيقة او الصديقة".