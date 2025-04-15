أجرى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء الاردني حسان جعفر، معرباً عن "تضامن لبنان الكامل مع الاردن في مواجهة أي مخططات للنيل من أمنها واستقرارها".
وأبدى سلام كل "الاستعداد للتعاون مع السلطات الأردنية بما يلزم بالنسبة للمعلومات التي تحدثت عن تلقي بعض المتورطين بهذه المخططات تدريباتهم في لبنان"، مؤكدا أن "لبنان يرفض أن يكون مقراً أو منطلقاً لأي عمل من شأنه تهديد أمن اي من الدول الشقيقة او الصديقة".
كانت هذه تفاصيل خبر سلام اتصل بنظيره الأردني معبراً عن تضامن لبنان مع الاردن في مواجهة أي مخططات للنيل من أمنها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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