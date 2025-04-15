اشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو خلال تفقد ميداني للجيش في شمال غزة برفقة رئيس الدفاع يسرائيل كاتس الى أن "حماس ستستمر في تلقي المزيد من الضربات". وأضاف نتانياهو وفقا لبيان صادر عن مكتبه "نصرّ على إطلاق سراح الاسرى، ونصر على تحقيق كل أهداف حربنا، ونحن نفعل ذلك بفضل جنودنا الشجعان".

كانت هذه تفاصيل خبر نتانياهو للجنود في زيارته لشمال غزة: ستستمر حماس في تلقي المزيد من الضربات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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