شكرا لقرائتكم خبر عن "شباب العمال" يطلق خطة عمل جديدة لدعم العملية الانتخابية المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن اتحاد شباب العمال، عن إطلاق خطة عمل جديدة تهدف إلى تعزيز المشاركة السياسية للشباب العامل ودعم العملية الانتخابية المقبلة، وذلك خلال اجتماع موسع برئاسة عبد العزيز سمير، رئيس الاتحاد، وبحضور رؤساء اللجان المختلفة.

في مستهل الاجتماع، أكد رئيس الاتحاد على الدور المحوري الذي يلعبه الاتحاد في حشد الشباب وتوعيتهم بأهمية المشاركة في انتخابات مجلس النواب، مشددًا على ضرورة تفعيل دور الاتحاد في المعركة الانتخابية المقبلة من خلال تنظيم زيارات للأحزاب السياسية، وتنسيق الجهود لحث المواطنين على المشاركة الفعالة.

كما تم التأكيد على أهمية دور الاتحاد في توضيح أهمية الانتخابات ودور مجلس النواب في التشريع و الرقابة و تأثيره على حياة المواطن.

وتناول الاجتماع مناقشات حول آليات تفعيل دور اللجان في هذا الإطار، حيث تم الاتفاق على تنظيم فعاليات مكثفة خلال الفترة من 1 مايو إلى إنتهاء فترة العملية الانتخابية بمشاركة نحو مائة عضو من كل لجنة.



ويعكس الاجتماع وما نتج عنه من قرارات، عزم اتحاد شباب العمال على إطلاق مرحلة جديدة من العمل الجاد والمثمر، وتعزيز دوره كقوة فاعلة في خدمة الشباب العامل والمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز المشاركة السياسية.

