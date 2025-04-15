شكرا لقرائتكم خبر عن وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين تنديد بالحرب فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

نظم عدد من المواطنين، وقفة احتجاجية اليوم الثلاثاء، أمام نقابة الصحفيين، تنديدا بالحرب القائمة في غزة والمجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين.

ورفع المتظاهرون العلم الفلسطيني وعددا من اللافتات التي تندد بستكمال العمليات العسكرية بغزة قبل الأبرياء، كما ندد المتظاهرون بالاعتداء علي الصحفيين في غزة والاستهداف المستمر لهم لكشفهم جرائم الاحتلال، ورفع عدد من المواطنين والمتظاهرون لافتات تندد بقتل الأطفال الرضع والأبرياء.

وشدد المتظاهرون على تلبية مطالبهم بإلزام إدخال المساعدات وقوافل المتطوعين إلى قطاع غزة، كما تعالت أصوات المتظاهرين في شعاراتهم " تسقط تسقط إسرائيل .. أطفال عزة ماتو جعانين .. على الصوت يا نحررها يا اما نموت .. فلسطين عربية .. قتال الاطفال عار وخيانة".

