القيادة تعزي ملك ماليزيا في وفاة رئيس الوزراء الأسبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة، إلى ملك ماليزيا السلطان إبراهيم بن السلطان إسكندر، في وفاة عبدالله أحمد بدوي رئيس الوزراء الماليزي الأسبق.

وقال الملك سلمان: "علمنا بنبأ وفاة دولة السيد عبدالله أحمد بدوي رئيس الوزراء الماليزي الأسبق ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون ".

من جانبه بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، برقية عزاء ومواساة، إلى ملك ماليزيا، قال فيها: "تلقيت نبأ وفاة عبدالله أحمد بدوي رئيس الوزراء الماليزي الأسبق ـ رحمه الله ـ وأبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلًا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب ".

كما بعث ولي العهد برقية عزاء ومواساة، إلى رئيس الوزراء في ماليزيا أنور إبراهيم، في وفاة عبدالله أحمد بدوي رئيس الوزراء الماليزي الأسبق.

وقال ولي العهد:" تلقينا نبأ وفاة دولة السيد عبدالله أحمد بدوي رئيس الوزراء الماليزي الأسبق ـ رحمه الله ـ ونبعث لدولتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب ".