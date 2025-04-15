رئيس تجمع الصناعيين بالبقاع استقبل سفير رومانيا ووجه له دعوة للقيام بجولة ميدانية على عدد من المصانع

استقبل رئيس تجمع الصناعيين في البقاع، نقولا أبو فيصل في مكتبه في زحلة سفير رومانيا في لبنان رادو-كاتالين مارداره.

خلال الاجتماع، عرض أبو فيصل نشاط تجمع الصناعيين في البقاع، وحجم المصانع العاملة في محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل، مشددًا على "جودة المنتجات اللبنانية واعتماد أحدث التقنيات الصناعية".

ووجّه أبو فيصل دعوة رسمية للسفير للقيام بجولة ميدانية على عدد من المصانع في شهر أيار المقبل، بهدف تعزيز الصادرات اللبنانية إلى رومانيا وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.