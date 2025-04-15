وزارة الداخلية اطلقت حلقات تدريبية حول الإنتخابات البلدية والإختيارية لموظفين من المحافظات والأقضية كافة

اطلقت وزارة الداخلية والبلديات، حلقات تدريبية حول الإنتخابات البلدية والإختيارية لموظفين من المحافظات والأقضية كافة بهدف تعزيز قدراتهم بالتحضير والإشراف على الإنتخابات البلدية والإختيارية وتوحيد الإجراءات والمعايير المتبعة خلال العملية الإنتخابية.

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