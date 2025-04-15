أعلن وزير الإعلام ​بول مرقص​، فتح المجال لملء مراكز خمسة أعضاء غير متفرّغين لمجلس إدارة شركة "تلفزيون لبنان" ش. م. ل. وفق الآليّة الّتي صدرت عن مجلس الوزراء بقراره رقم 1 تاريخ 2025/3/20، المعدّل بالقرار رقم 24 تاريخ 2025/3/27". ودعا اللّبنانيّين من أصحاب الاختصاص والكفاءة، إلى تقديم طلباتهم لشغل هذا المركز.

كانت هذه تفاصيل خبر مرقص أعلن فتح المجال لملء مراكز 5 أعضاء غير متفرغين لمجلس إدارة "تلفزيون لبنان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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