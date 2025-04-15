حيدر التقى عودة: سنصدر قرارات وقوانين حول تنظيم عمل الضمان والعمالة الأجنبية والحد الأدنى للأجور

لفت وزير العمل ​محمد حيدر​، بعد زيارته متروبوليت بيروت وتوابعها للرّوم الأرثوذكس المطران ​الياس عودة​، إلى "أنّنا أجرينا جولة أفق بدأناها بجولة روحانيّة أخويّة مع نظرة عامّة لوضع البلد، تناولنا فيها الوضع الاجتماعي والاقتصادي وحالة المواطنين، والأمل بهذه الحكومة والوزارات المعنيّة أن تتمكّن من مساعدة المواطنين على تحسين وضعهم الإجمالي"، مشيرًا إلى "أنّنا تمنّينا الاستمرار بالعمل الحكومي الّذي بدأناه من أجل إنجاز المطلوب منّا، لتحسين الوضع الاقتصادي والمالي والسّياسي في البلد".

وأوضح "أنّنا تطرّقنا أيضًا إلى عمل وزارة العمل، وأطلعت المطران عودة على الإنجازات الّتي تقوم بها الوزارة، والخطوات الّتي تبني عليها والقوانين والقرارات الّتي ستصدر خلال الفترة المقبلة، والّتي تتعلّق بتنظيم عمل الضّمان الاجتماعي والعمالة الأجنبيّة والحدّ الأدنى للأجور، والعمل على استحداث فرص عمل للبنانيّين بشكل خاص"، مبيّنًا "أنّنا تناولنا كذلك الوضع العام في البلد، وتمنّى عودة للحكومة الاستمرار في العمل الدّؤوب لإنجاز ما تطمح إليه، لمصلحة البلد بشكل عام".